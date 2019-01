Demokraté chtějí změnit jadernou doktrínu USA, návrh obsahuje jedinou větu

"Naše jaderná strategie je nejen zastaralá, ale je i nebezpečná," uvedli oba politici v prohlášení. Jejich návrh má zabránit chybným kalkulacím při použití jaderných zbraní a "zachovat morální a diplomatické vůdcovství USA ve světě". Podle Smitha návrh uchovává možnost odpovědět jadernou zbraní na jaderný útok protivníka proti USA nebo jejich spojencům.

We should never be the first to use a nuclear weapon in a conflict. I'm proud to join with @RepAdamSmith, Chairman of @HASCDemocrats, to introduce a bill that formalizes what most Americans already believe: the United States should never initiate a nuclear war. #NoFirstUse