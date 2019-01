Katastrofa v Brazílii má už 99 obětí. Záchranáři hledají v bahně přes 200 lidí

Po protržení jedné z nádrží v dole na železnou rudu u města Brumadinho ve státě Minas Gerais zaplavily v pátek voda a bahno rozsáhlé území včetně administrativní části dolu a části blízké obce Vila Ferteco. Vyprošťovací práce se nyní soustředí mimo jiné na jídelnu, kde v době neštěstí obědvala asi stovka zaměstnanců dolu. Během středy odtud záchranáři vyprostili deset jejich těl a panují obavy, že nejde zdaleka o konečný počet.

Before and after images of the #dam collapse near #Brumadinho, #Brazil where hundreds of people are still missing. https://t.co/JiNvE7acHA pic.twitter.com/oFHoW7ufBM