Druhý summit USA-KLDR? Trump příští týden oznámí čas a místo setkání s Kimem

Pchjongjang s uspořádáním schůzky vyslovil souhlas, řekl Pompeo. "Posílám tam tým. Jedou tam, aby připravili další podstatný krok na cestě nejen k denuklearizaci (Korejského) poloostrova, ale i k zářivější budoucnosti severokorejského lidu," prohlásil ministr.

As Special Representative for North Korea Biegun underscored today at @Stanford, we are pursuing—simultaneously and in parallel—progress on all of the commitments @POTUS and Chairman Kim made in Singapore, along with planning for a bright future for the people of #NorthKorea.