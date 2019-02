USA už dnes oznámí vypovězení smlouvy INF, spekulují média

Krok USA, na který Washington upozorňoval Moskvu téměř celý loňský rok, je podle Pentagonu reakcí na porušování dohody z roku 1987, která ukládá oběma státům likvidaci raket s doletem mezi 500 a 5000 kilometry. Smlouvu podle Washingtonu porušuje nová ruská střela s plochou dráhou letu SSC-8 (v Rusku označovaná Novator 9M729).

Ruští generálové ale tvrdí, že dolet jejich nové rakety nepřesahuje 480 kilometrů. Oznámení Spojených států o údajných ruských prohřešcích má podle ruské diplomacie odůvodnit fakt, že USA chtějí dohodu jednostranně vypovědět. Pentagon sám podle Moskvy smlouvu porušuje rozmisťováním systémů protiraketové obrany ve východní Evropě a východní Asii, které se prý snadno mohou stát nástrojem útoku s použitím raket zakázaného doletu.

Kromě stížností na porušování smlouvy ze strany Ruska Bílému domu vadí, že dohoda se netýká raketového arzenálu jiných států, zejména Číny, Íránu nebo KLDR, které mají rakety krátkého a středního doletu rovněž ve výzbroji. Rusko tento argument uznává, nicméně za řešení nepovažuje vypovězení smlouvy, nýbrž případné rozšíření její platnosti.

V minulých týdnech se uskutečnilo několik rusko-amerických konzultací, které měly hrozící konec smlouvy INF odvrátit. Jednání v Ženevě v polovině ledna ani v Pekingu v minulých dnech ale žádný pokrok nepřineslo. Podle prohlášení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova naopak jen prohloubilo ovzduší vzájemné nedůvěry. Moskva dala nicméně najevo, že dohodu nechce porušovat, i když od ní USA odstoupí.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dal počátkem loňského roku Rusku 60 dnů na to, aby problémy s raketou SSC-8 vyřešilo. Pokud se tak nestane, oznámí podle Pompea Washington odstoupení od dohody, což se má stát právě dnes. Ani to ale nemusí mít okamžité následky. Formálně znamená zahájení půlroční výpovědní lhůty, během níž mají obě strany poslední možnost se dohodnout.

Mluvčí Severoatlantické aliance Oana Lungescuová ve čtvrtek na twitteru upozornila, že neexistují známky toho, že by Rusko hodlalo smlouvu dodržovat. "Musíme se tak připravit na svět bez INF," konstatovala.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg speaking on the #INFTreaty at his press conference with President @KlausIohannis in Bucharest on Thursday. https://t.co/4Sq2iQ2gPa