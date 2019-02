Trump urovnal roztržku s tajnými službami, chybu svalil na média

Ředitel amerických zpravodajských služeb Dan Coats v úterý v Kongresu označil za nepravděpodobné, že by se Severní Korea vzdala všech jaderných zbraní. Pchjongjang totiž podle Coatse považuje atomové zbraně za nezbytné k přežití režimu. Coats také řekl, že takzvaný Islámský stát (IS) má stále v Iráku a v Sýrii tisíce bojovníků. Trump přitom tvrdí, že ve vztahu k Pchjongjangu bylo dosaženo velkého pokroku a že IS byl v Sýrii poražen.

Slovní přestřelka měla dohru v Bílém domě, po níž Trump incident s tajnými službami označil za chybu novinářů. Výroky Coatse v Kongresu byly "totálně dezinterpretovány a vytrženy z kontextu", uvedl prezident a dodal, že média publikovala falešné zprávy. Schůzka v Bílém domě "byla velmi dobrá, všichni jsme na jedné lodi," konstatoval prezident.

Just concluded a great meeting with my Intel team in the Oval Office who told me that what they said on Tuesday at the Senate Hearing was mischaracterized by the media - and we are very much in agreement on Iran, ISIS, North Korea, etc. Their testimony was distorted press.... pic.twitter.com/Zl5aqBmpjF