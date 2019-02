Druhý Obama? Kandidaturu na prezidenta USA ohlásil afroamerický politik

Devětačtyřicetiletý afroamerický politik ze státu New Jersey, bývalý starosta města Newark, je senátorem od roku 2013. Rozšiřuje už beztak početný dav demokratických opozičních prezidentských kandidátů. Tři jeho kolegové ze Senátu, Elisabeth Warrenová, Kamala Harrisová a Kirsten Gillibrandová, rozhodnutí ucházet se o nominaci už ohlásili.

Dalších pět demokratických senátorů podle agentury AP kandidaturu zvažuje. Mezi uchazeči o nominaci jsou kromě toho havajská poslankyně Kongresu Tulsi Gabbardová, bývalý ministr vlády prezidenta Baracka Obamy Julián Castro nebo starosta města South Bend v Indianě Pete Buttiggieg.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwh pic.twitter.com/h1FTPUYRzo — Cory Booker (@CoryBooker) 1. února 2019

Booker pochází z nuzných poměrů, ale podle listu The New York Times má velmi dobré styky s bankéři z Wall Street. To by mu mohlo zajistit účinnou volební kampaň, nicméně zároveň ho to diskvalifikuje v očích sílícího radikálně levicového křídla demokratů.

Senátor si vydobyl celostátní proslulost po roce 2002, kdy se poprvé ucházel o post newarkského starosty. Přestože tehdejší souboj s protikandidátem Sharpem Jamesem prohrál, dokumentární film o jeho kampani nazvaný Street Fight (Pouliční boj) byl v roce 2005 nominován na Oscara.

Podle průzkumu serveru Politico ale zatím Bookerovy naděje na nominaci nejsou valné. Největší šance má prý bývalý viceprezident Joe Biden následovaný vermontským senátorem Berniem Sandersem, byť ani jeden z nich zatím do volebního boje oficiálně nevstoupil. Třetí je Harrisová, Booker se umístil až na šestém místě s třemi procenty preferencí.

Pole svých možných demokratických oponentů nedávno komentoval prezident Donald Trump. V rozhovoru pro The New York Times řekl, že největší šance má podle jeho názoru Harrisová. Ostatní jsou podle prezidentova názoru "mdlí".