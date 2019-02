USA odstoupily od raketové smlouvy INF: Rusko ji beztrestně porušovalo, tvrdí Bílý dům

Pentagon Rusko obviňuje, že výrobou nové rakety smlouvu porušilo, což Moskva popírá. Pompeo řekl, že pokud se Rusko po půl roce nevrátí k jejímu dodržování, smlouva skončí. USA jsou nicméně podle Pompea ochotny vést s Moskvou rozhovory o kontrole zbrojení. Prezident Donald Trump stojí o dohodu, která je ověřitelná, upozornil americký ministr.

Smlouva uzavřená v éře prezidenta USA Ronalda Reagana a sovětského reformního vůdce Michaila Gorbačova ukládá oběma státům zlikvidovat rakety s doletem 500 až 5000 kilometrů. Sovětské střely tehdy byly i na československém území. Washington Moskvu obviňuje z porušování smlouvy od roku 2014, hrozby o vypovězení smlouvy sílí od loňského roku.

V prohlášení, které dnes na svém webu zveřejnil Bílý dům, Trump obvinil Rusko, že "příliš dlouho a beztrestně" smlouvu porušovalo tajným vývojem a rozmístěním zakázaného raketového systému. Spojenci USA v NATO podle prezidenta vypovězení smlouvy "plně podporují".

