Na Kubu spadl meteorit

"Šli jsme z centra a viděli jsme, jak oblohu přetnula ohnivá koule," řekl španělský turista Jesús Nicolas. "Určitě to byl meteorit, a to velmi velký," dodal. Kouřovou stopu na obloze nad Viñales ukazují videa na sociální síti Twitter.

Podle kubánského ministerstva způsobil tyto jevy pád meteoritu. Web AccuWeather uvedl, že nad západem Kuby zřejmě těleso explodovalo, přičemž jeho fragmenty dopadly na různých místech provincie Pinar del Río.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB