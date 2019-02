Trumpovo prezidentství u konce? Smyčka se stahuje, tvrdí profesor

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Problematická skutečnost

Obvinění Stonea kvůli údajné spolupráci s osobami blízkými Trumpovi v kauze ukradených emailů Demokratické strany rozšiřuje počet stíhaných spolupracovníků šéfa Bílého domu na šest, připomíná odborník. Vysvětluje, že většina obvinění se týká způsobu, jakým tyto osoby lhaly ohledně svých kontaktů na Rusko během volební kampaně v roce 2016, a jejich role ve snaze mařit následné vyšetřování.

Tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová se okamžitě pokusila Stoneovo obvinění distancovat od Trumpa a prohlásila, že kauza nemá co do činění s prezidentem, poukazuje Zelizer. Deklaruje však, že Stoneova kauza poskytuje další důkazy o mimořádně pochybných aktivitách v Trumpově okolí během předvolební kampaně v roce 2016 a vznáší otázky, nakolik daleko zašel Trump ve snaze volby vyhrát a následné snaze zahladit příslušné stopy.

„Skutečnost, že Stone byl v Trumpově okolí tak dlouho je sama o sobě problematická,“ píše akademik. Nastiňuje, že Stone se více než čtyři desetiletí pohyboval v jádru Republikánské strany a již od dob prezidenta Ronalda Reagana byl průkopníkem „špinavých triků“, neboli využívání dezinformací k politickým ziskům, přičemž se ukazuje, že byl ochoten nabídnout své služby komukoliv, kdo byl ochoten naslouchat.

Republikáni se na Stonea obraceli od 70. let, což platí i o Ronaldu Reaganovi během jeho prezidentské kampaně v roce 1980, připomíná Zelizer. Dodává, že ačkoliv republikáni rádi hovoří o tvrdém postoji v otázkách bezpečnosti USA a ideologii volného trhu, velké množství členů strany dokázalo tyto názory zmírnit, pokud se zvýšila šance na volební vítězství.

Během své práce pro prezidenty Nixona a Reagana i lobbistické aktivity pro Paula Manoforta, který spolupracoval s množstvím zahraničních autoritářů, Stone nikdy neváhal dostat se na hranu zákona, aby zajistil volební vítězství svých zákazníků, zdůrazňuje politolog. „Je lepší být nechvalně známý než se nikdy neproslavit…co je bráno jako špinavý trik, může být někdy politickým krokem,“ cituje Stoneova slova.

Politické i právní důsledky

Trump a Stone se znají desítky let a Stone se účastnil jednání, která vyústila v Trumpovu prezidentskou kandidaturu, uvádí odborník. Pokládá otázku, jaký dopad může Stoneovo obvinění mít a obratem přiznává, že odpověď zatím nelze předjímat, stejně jako to, jak Stoneova role zapadá do událostí, které se vyšetřovatel Robert Mueller snaží rekonstruovat.

Z politického hlediska ale není pochyb, že událost poškodí republikány, míní expert. Zdůrazňuje, že přišla ve chvíli, kdy se strana snaží chránit Trumpa, jehož podpora propadla v důsledku omezení činnosti federálních úřadů. Republikáni, kteří se potýkají s volebním vítězstvím Demokratů v loňském roce a perspektivou voleb v roce 2020, se obávají škod, které může výraznější ignorování Stoneova skandálu napáchat, konstatuj profesor.

„Od začátku byl výsledek celého (Muellerova) vyšetřování stejně politický jako jeho právní rozměr a tato dynamika se zásadně změnila, když demokraté ovládli Sněmovnu (reprezentantů),“ pokračuje Zelizer. Konstatuje, že prezident si mohl udělat obrázek o tom, jak tvrdě bude vůči jeho administrativě vystupovat šéfka demokratického klubu Nancy Pelosiová, během zmatků, které způsobila jeho vláda během uzavření federálních úřadů.

Mnoho výborů v americkém Kongresu se nyní zabývá různými kauzami směrujícími k Trumpovi a Stoneovo obvinění nás přibližuje základní otázce, jaká spolupráce se odehrávala mezi Trumpovou kampaní a ruskými představiteli, tvrdí politolog. Dodává, že jde o studenou sprchu pro Trumpovi obhájce, kteří najednou nemají jak argumentovat.

„Zdá se, že každý týden přináší další informace o nekalé činnosti lidí, kterými se Trump obklopil, lidí, kterým věřil při vedení své kampaně a kteří pro něj vždy pracovali,“ deklaruje Zelizer.