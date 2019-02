Maduro odmítl ultimátum evropských zemí: Nezachovám se zbaběle tváří v tvář tlaku

Maduro v interview podle agentury AFP prohlásil, že se "nezachová zbaběle tváří v tvář tlaku" těch, kteří požadují jeho odchod.

Šéf venezuelskou opozicí ovládaného parlamentu Guaidó se koncem ledna prohlásil úřadující hlavou státu a podporu mu vyjádřila řada zemí regionu i Spojené státy. Tento týden se usnesli i poslanci Evropského parlamentu, že až do vypsání svobodných a demokratických voleb uznávají Guaidóa jako legitimního prezidenta Venezuely.

I just had a very good phone call with President @jguaido. He has our full support to restore democracy in #Venezuela. Venezuelans have suffered too long from the mismanagement and disregard of the rule of law by the #Maduro regime.