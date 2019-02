Na dům v Kalifornii se zřítilo letadlo, vypukl mohutný požár. Pět mrtvých

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Zahynul pilot, který byl jediným člověkem na palubě dvoumotorového stroje, a čtyři lidé v hořícím domě. Neštěstí se stalo ve městě Yorba Linda u Los Angeles, uvedl šerif Cory Martino na tiskové konferenci. V domě podle něj zahynuli dva muži a dvě ženy. Další podrobnosti, například jména obětí a jejich věk, šerif neuvedl.

Cessna 414A vzlétla z Fullertonova letiště vzdáleném asi 20 kilometrů západně od místa katastrofy, řekl mluvčí federální letecké správy Allen Kenitzer.

Dvojpodlažní dům vzplál, když jej zasáhla kabina a motor letadla. Sousedé pak vyběhli v panice ven z domu. Druhý motor spadl na ulici a vytvořil podle vyšetřovatele Eliotta Simpsona velkou díru v asfaltu.

"Byla to rána. Znělo to, jako kdyby něco explodovalo. Otřáslo nám to domem," řekl John Wolbart, který bydlí v sousedství. Běžel k hořícímu domu a uviděl ženu, která vyšla se spálenými vlasy.

Zranění byli převezeni do nemocnice s popáleninami, řekl hasič Pokey Sanchez. Jeden hasič byl ošetřen s menším zraněním.

Clint Langford, který žije necelý kilometr od místa nehody, řekl, že byl v obývacím pokoji, když uslyšel ránu. "Byl to strašidelný zvuk, který se stále zhoršoval. Bylo to děsivé. Pak náhle něco zadunělo a celý dům se otřásl," řekl. Podíval se dveřmi a uviděl, jak z nebe padají kusy letadla. Další svědek Pat Rogers viděl, jak se hořící letadlo rozpadlo.

Déšť pomohl hasičům uhasit požár domu. Plánují ještě prohledat trosky vyhořelého domu pro případ, že by tam byly další oběti.