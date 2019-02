Koridor pro humanitární pomoc do Venezuely? Laciná show opozice, spustil Maduro

"V zemi je 250.000 až 300.000 Venezuelanů, kterým bez humanitární pomoci hrozí smrt," varoval o víkendu lídr opozice a šéf parlamentu Juan Guaidó, který složil minulý měsíc přísahu jako úřadující prezident a jehož od té doby uznaly za prezidenta už přes tři desítky zemí, včetně USA. Guaidó o víkendu také vyzval armádu, aby se postavila na stranu lidu a vstup humanitární pomoci do země umožnila.

Ve Venezuele je už několik let nedostatek základních potravin a nemocní umírají kvůli nedostatku léků. Velký podíl na této situaci má současná socialistická vláda a její řízená hospodářská politika. Podle deníku El País je snaha o otevření humanitárního koridoru a apel na armádu, aby tomu nebránila, dalším krokem opozice, jak dostat vojáky na svou stranu. Už minulý měsíc schválil parlament ovládaný opozicí zákon o amnestii pro ty, kdo pomohou v zemi obnovit ústavní pořádek a demokracii.

Prezident Maduro už několik let odmítá humanitární pomoc z USA a dalších zemí nakloněných opozici s tím, že je to součást intervence a že se tak snaží jeho režim svrhnout. "Nemohou dělat Venezuele falešnou nabídku humanitární pomoci.. Nejsme žebráci! Odmítněme tuto lacinou show oligarchie!," napsal dnes Maduro na svém twitteru.

Me uno a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer y les envío un abrazo lleno de mucha fuerza, a los hombres y mujeres que hoy libran la batalla por la vida. A pesar del cerco económico y financiero, seguiremos desarrollando políticas públicas de atención integral. pic.twitter.com/VlXZVGu9xU — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4. února 2019

Maduro dnes také pokračoval ve snaze udržet vojáky na své straně. "Nikdy nepředáme naši vlast, nikdy se nevzdáme yankeeovskému imperialismu," prohlásil Maduro před vojáky v narážce na USA. Právě Spojené státy nejsilněji podporují venezuelskou opozici, Maduro je ale viní ze snahy o převrat a z vměšování do vnitřních záležitostí. Vojáky navštívil Maduro u příležitosti výročí pokusu o puč z roku 1992, jímž chtěl jeho předchůdce Hugo Chávez svrhnout prezidenta Carlose Péreze.

Hombres y Mujeres del mar, me enorgullece la capacidad profesional, operativa y de despliegue que tiene nuestra @ArmadaFANB. Los llamo desde mi corazón de obrero, a la máxima cohesión y máxima preparación. ¡Leales siempre como Sucre, Traidores nunca como Santander! pic.twitter.com/IPAjJpc8K3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4. února 2019

Podle analytiků i zběhlých vojáků, kteří poskytli v předchozích týdnech rozhovor zahraničním médiím, v armádě už dlouho roste nespokojenost s Madurovým režimem. Vláda ale i s pomocí kubánské tajné služby každou snahu o rebelii vždy včas odhalila, v předchozím více než roce také skončila ve vězení i řada armádních důstojníků, jejichž vzpoury se režim obával.

Guiadóa uznala za prezidenta veřejně zatím jen hrstka důstojníků. Jako první to udělal vojenský atašé venezuelské ambasády ve Spojených státech José Luis Silva, který vyzval vojáky, by učinili totéž. O víkendu odmítl loajalitu Madurovi vyšší důstojník venezuelského letectva, generál Francisco Yánez, který také řekl, že "90 procent" vojáků v zemi je proti Madurovi, bojí se ale represí Madurovy vlády. Dnes uznal Guaidóa za prezidenta kapitán letectva Carlos Vásquez González, který rovněž vyzval vojáky, aby udělali totéž.

První krabice s léky, zdravotnickým materiálem a potravinami už podle opozičního deníku El Nacional dorazily z USA do kolumbijské metropole Bogoty, odkud mají být převezeny k venezuelským hranicím. Právě hraniční město Cúcuta by mělo být hlavní branou pro humanitární pomoc. Další pomoc by se měla do Venezuely dostat z Brazílie a z nejmenovaného ostrova v karibské oblasti, uvedl o víkendu Guaidó.