Americký zmocněnec míří do KLDR, má připravit druhý summit Trump-Kim

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zvláštní americký zmocněnec pro Severní Koreu Stephen Biegun míří do Pchjongjangu, kde by měl ve středu dojednávat podrobnosti chystaného summitu Donalda Trumpa a Kim Čong-una. Podle amerického ministerstva zahraničí se Biegun sejde se svým protějškem Kim Jong-čcholem, s nímž by chtěl jednat o konkrétních tématech druhé vrcholné schůzky obou lídrů, mezi kterými nebude chybět denuklearizace KLDR. Pozorovatelé OSN dospěli k závěru, že severokorejský režim zabezpečuje svá jaderná a raketová zařízení před možným vojenským úderem, uvedla v pondělí agentura Reuters.