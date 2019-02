Blíží se Madurův pád? Limská skupina tlačí na venezuelskou armádu

Zástupci Limské skupiny po dnešním jednání v Ottawě dali najevo svou trvající podporu Guaidóovi a vyzvali k rychlému uspořádání předčasných voleb ve Venezuele.

Skupinu tvoří 14 zemí - Argentina, Brazílie, Kanada, Chile, Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras, Mexiko Panama, Paraguay, Peru, Guyana a Svatá Lucie. Jednání se účastnily také USA, a to prostřednictvím videokonference.

Agradecidos con el respaldo del Primer Ministro @JustinTrudeau Canada y #GrupoDeLima.

-

Thank you to Prime Minister @JustinTrudeau, Canada and the #LimaGroup for their support to our country. The international community is helping Venezuelan restores it’s Democracy. https://t.co/1sQGzP3YL5