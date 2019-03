O propuštění německého novináře Sixe z Venezuely se zasadil Lavrov i Bystroň z AfD

Jste těhotná, řekli lékaři ženě. Pak zjistili, že to, co nosí, není lidské dítě

Šéf ruské diplomacie Lavrov se minulý čtvrtek ve Vídni sešel se svým venezuelským protějškem Jorgem Arreazou. O dva dny později byl Six, který v minulosti psal kromě jiného pro ultrakonzervativní týdeník Junge Freiheit, propuštěn. Do Německa se vrátil v pondělí. Ve Venezuele byl zatčen loni v půlce listopadu za to, že při veřejném projevu autoritářského levicového prezidenta Nicoláse Madura údajně překročil bezpečnostní zátarasy. Byl obviněn ze špionáže a povstání, za což mu hrozilo až 28 let vězení.

Six vyčítá německému ministerstvu zahraničí, že mu ve venezuelském vězení neposkytovalo dostatečnou pomoc a podporu. Chce ho proto zažalovat. Ministerstvo ale už o víkendu toto obvinění odmítlo.

DPA připomíná, že Sixově rodině ve snaze o jeho propuštění pomáhali politici pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která je nejsilnější opoziční stranou. Petr Bystroň tvrdí, že navázat kontakt s ministrem zahraničí Ruska, které je spojencem venezuelského prezidenta Madura, pomohla jeho manželka. Tato bývalá česká diplomatka prostřednictvím ruské ambasády předala Lavrovovi prosebný dopis Sixovy rodiny, napsala DPA.

Sixův otec Edward uvedl, že intervence ruského ministra zahraničí byla při propuštění jeho syna rozhodující.