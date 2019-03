USA končí v roli světového policisty? Analytik varuje před jadernou hrozbou

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

Od kolapsu SSSR před třemi dekádami hrály USA jednoznačnou roli světového policisty v otázce jaderných zbraní, konstatuje David A. Andelman v komentáři pro server CNN. Analytik z think tanku Council on Foreign Relations připomíná, že od konce studené války žádná země světa nezískala nasazení schopnou atomovou zbraň, avšak neúspěch jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa se Severní Koreou naznačuje, že Washington svou dosavadní úlohu již nedokáže plnit efektivně, což vytváří nebezpečné vakuum, přičemž není zřejmé, kdo by ho mohl zaplnit.