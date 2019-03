Trump vyvolal chaos, na twitteru oznamoval rušení teprve chystaných sankcí vůči KLDR

Ministerstvo financí Spojených států ve čtvrtek ohlásilo uvalení sankcí na dva čínské lodní dopravce, kteří čelí obviněním z porušování sankcí proti KLDR. Trump poté v pátek napsal na twitter, že nařídil odvolat "dodatečné sankce" oznámené ministerstvem, což vyvolalo jistý zmatek.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!