Russiangate: Ministr Barr odmítá dodat celou Muellerovu zprávu. Trump se odmlčel, hraje golf

Mueller a jeho tým téměř dva roky mapovali možné spiknutí Trumpova volebního štábu s Moskvou před americkými prezidentskými volbami roku 2016. Nyní svou práci ukončili a Mueller v pátek večer předal závěry generálnímu prokurátorovi Williamu Barrovi.

Ten má nyní osud informací z ostře sledovaného vyšetřování ve své moci o rozhodne o tom, v jaké formě zjištění prezentovat Kongresu, případně také veřejnosti.

Barr dříve avizoval, že závěry vyšetřování zpracuje do dvou vlastních zpráv, z nichž jednu dostanou američtí zákonodárci, druhá bude určena pro veřejnost. Kompletní obsah Muellerovy zprávy by se přitom k běžným občanům vůbec nemusel dostat.

Pelosiová v reakci na tuto informaci podle Reuters označila Barrův návrh za nedostatečný s tím, že by měl zákonodárcům dodat celou Muellerovu zprávu, aby jí mohli nezávisle zkoumat. Zároveň by podle ní jakékoliv budoucí kongresové brífinky týkající se zprávy neměly být tajné, jelikož by jejich účastníci měli mít možnost o nich hovořit svobodně.

Vyšetřování možného ruského vměšování do prezidentských voleb bylo od svého počátku v květnu 2017 považováno za velkou hrozbu pro Trumpův politický osud. Do této chvíle bylo v důsledku práce Muellerova týmu obžalováno 34 osob a tři organizace, přičemž už padlo i pět odsuzujících verdiktů. Trump i Moskva veškerá obvinění ze spiknutí s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016 odmítají.

Trump, který tráví víkend ve svém floridském resortu Mar-a-Lago konec vyšetřování dosud nekomentoval na twitteru, jenž patří k jeho oblíbeným formám komunikace s veřejností. V minulosti nicméně americký prezident opakovaně Muellerovo vyšetřování označil za hon na čarodějnice.

Mluvčí Bílého domu Hogan Gidley uvedl, že Trump dnes nemá naplánované žádné oficiální schůzky a hraje golf. Na otázku novinářů, jak prezidentovi je, mluvčí odpověděl: "Je v pohodě". Zda se k Muellerově zprávě vyjádřil, nicméně Hogan sdělit odmítl.