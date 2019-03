Barbra Streisand promluvila o kauze Jackson, její názory šokovaly veřejnost

Dokument, který ve Spojených státech odvysílala televize HBO, dává slovo Wadu Robsonovi a Jamesi Safechuckovi, kteří ve věku sedmi a osmi let trávili s Jacksonem čas na jeho kalifornském ranči Neverland.

Oba popisují, jak jim dával drahé dary za to, že je mohl sexuálně zneužívat. Jeden z mužů například vypráví, jak mu Jackson dával pít alkohol, pouštěl porno a masturboval před ním. Po americké premiéře snímku se k Jacksonovi začaly obracet zády rozhlasové stanice zvláště v anglicky mluvících zemích.

Barbra Streisand says Michael Jackson’s accusers were ‘thrilled to be there’ and his ‘sexual needs were his sexual needs’



“You can say ‘molested,' but those children...both married and they both have children, so it didn’t kill them," she said.https://t.co/Bt8Rxr5Jq3