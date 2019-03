Soud v USA osvobodil policistu, který zastřelil černocha (†17). Lidé se bouří

Antwon Rose (17) se snažil utéci před kontrolujícím policistou, který jeho vůz zastavil loni 19. června. Třicetiletý policejní nováček Michael Rosfeld, který pátral po pachateli nedaleké střelby, střelil mladíka třikrát.

Následně se ukázalo, že Rose nebyl ozbrojený, jeho smrt v Pittsburghu vyvolala protesty. Ze zabití byl Rosfeld obviněn v červnu, porota ho ale nakonec za méně než čtyři hodiny obvinění zprostila.

Rosfeldův právník Patrick Thomassey před novináři svého klienta označil za "dobrého muže" a doplnil, že by "se všichni měli hluboce nadechnout a pokračovat ve svých životech". Podle stanice WPXI do právníkovy kanceláře v pátek večer někdo šest až osmkrát vystřelil. Nikdo nebyl zraněn.

"How old was he?" "Seventeen!"

Nearly one thousand people marched through the East Liberty neighborhood of Pittsburgh to protest the acquittal of police office Michael Rosfeld, who shot and killed Antwon Rose, 17, during a traffic stop in June. Rose was unarmed. #AntwonRose pic.twitter.com/Xy7SA9eDwm