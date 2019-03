Válka pohlaví. Mexické ženy bojují za rovnoprávnost i v ringu

Tyto netypické zápasy ve volném stylu, kde jsou všechny rány povoleny a které jsou na pomezí mezi sportem a divadlem, se objevily v Mexiku před několika lety. V této zemi ženy usilují o rovnost a tisíce příslušnic něžného pohlaví jsou tam každoročně vražděny a znásilňovány.

"Ty stará kozo, vrať se do kuchyně," křičí jeden divák z tribuny. Mezitím zápasnice jménem Brillo de Luna (Svit Měsíce) v přiléhavém kabátci s flitry a ve vysokých botách odráží levý hák nepřítele, jenž si říká Guerrero Nazi (Nacistický bojovník).

Poslední jmenovaný si bojové jméno vybral se zjevnou neznalostí věcí: jeho dědeček, rovněž zápasník, si říkal El Germano (Germán), otec El Germano Jr a on se chtěl inspirovat stejnou zemí. Jméno Guerrero Nazi si vybral proto, že prý nahání strach. Pravděpodobně ze stejných důvodů si jeho matka zvolila jméno Suastica (Svastika), které má vyšité na oděvu.

zdroj: YouTube

Brillo de Luna v ringu přijímá spílání téměř jako kompliment. Je podle ní pěkné, že se do ní mužská část publika pouští. "Znamená to, že dělám dobře svou práci, že provokuji. Oni mě zase chtějí zasáhnout, nechávají vybouřit svou frustraci místo toho, aby po návratu domů pokořovali nebo tloukli své partnerky," vysvětluje dvaačtyřicetiletá sportovkyně, která je od patnácti let zápasnicí.

Jako jedna z mála zápasí bez masky, aby ukázala, jak jsou Mexičanky hezké. "Chceme divákům ukázat, že i my jsme schopné bojovat a vítězit," říká Brillo de Luna, která už má na kontě téměř 70 vítězství nad muži. V tomto zápase mezi třemi ženami a třemi muži bojuje po boku zápasnic, které si říkají Suastica a Melisa. Třikrát týdně trénuje s přítelkyněmi Princessa Legna a Lilly Star.

Téměř všechny ženy musely čelit kritice, často od vlastní rodiny, že si zvolily sport považovaný za mužskou záležitost.

A zacházejí muži se ženami v ringu nějak krutě? "Není to tak," směje se Guerrero Nazi a ujišťuje, že je vždy mírnější, když zápasí se ženami. Zápasnice mívají na těle stopy z boje: podlitiny na rukou, škrábance na nohou, modřiny na zádech. "Nelíbí se mi, když je žena takhle zřízená," svěřuje se manžel a zároveň trenér zápasnice Brillo de Luna Gabriel Martínez, který je také zápasník.

V zemi, kde jsou ženy utlačovány a kde dívky mají méně možností studovat než chlapci, skončila Brillo de Luna zatím jako druhá, ale tvrdí, že se jí dostalo většího uznání, než kdyby získala diplom. Osmadvacetiletá Lilly Star se cítí být šťastná, protože jí "lidé tleskají a obdivují nás".

"Válka pohlaví" se koná zhruba jednou za měsíc a publikum ji miluje. Ne všichni to však schvalují. Pro zápasnici se jménem Tania La Guerrillera, která má za sebou 41 let zkušeností, to je "škodlivý" příklad. "Nemám to ráda, ne proto, že bychom nemohly bojovat proti mužům, ale proto, že se snažíme odstranit násilí mužů proti ženám. A jaké poselství přinášíme divákům, když tu zápasí muži a ženy různých kategorií a různé váhy? Tak jen vyvoláváme další násilí na ženách," soudí.

Brillo de Luna s Melisou a Suastikou nakonec zvítězily proti muži, který si říká Guerrero Nazi. To znamená, že ženy tuto "Válku pohlaví" za potlesku nadšeného publika vyhrály. Guerrero Nazi to nese těžce. "Takovou porážku je nesnadné přijmout," říká.