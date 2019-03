Barr stále nezveřejnil Muellerovu zprávu. Trump se chová nezvykle, média jsou zaskočena

Mueller a jeho tým téměř dva roky mapovali možné spiknutí Trumpova volebního štábu s Moskvou před americkými prezidentskými volbami roku 2016. Nyní svou práci ukončili a Mueller v pátek večer předal závěry generálnímu prokurátorovi Williamu Barrovi. Ten má nyní osud informací z ostře sledovaného vyšetřování ve své moci a rozhodne o tom, v jaké formě zjištění prezentovat Kongresu, případně také veřejnosti.

Barr dříve avizoval, že závěry vyšetřování zpracuje do dvou vlastních zpráv, z nichž jednu dostanou američtí zákonodárci, druhá bude určena pro veřejnost. Kompletní obsah Muellerovy zprávy by se přitom k běžným občanům vůbec nemusel dostat.

Do této chvíle bylo v důsledku práce Muellerova týmu odsouzeno, obžalováno či obviněno 34 osob a tři organizace. Trump i Moskva veškerá obvinění ze spiknutí s cílem ovlivnit prezidentské volby v roce 2016 odmítají.

"Očekávám, že se ukáže, že ta slova o transparentnosti byla prázdná, že ve skutečnosti budou bojovat s cílem zajistit, aby Kongres nedostal důkazy," uvedl předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff v rozhovoru s televizí ABC. Pokud nicméně požadované informace demokraté nedostanou, budou podle něj ochotni podniknout příslušné právní kroky.

Mueller’s report is going to have to be made public ASAP – a summary of his conclusions simply won't cut it. And the underlying evidence must be produced. Absolute transparency is required.



Mueller spent two years investigating, and the public has a right to know what he found: pic.twitter.com/tJWRTYtJDw