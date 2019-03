Trump chce svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami, EU i Moskva jsou proti

Podle některých načasoval Trump uznání Golan právě tak, aby před volbami podpořil svého spojence Netanjahua. S ním má dnes jednat také o Íránu, který USA i Izrael označují za největší hrozbu pro region. Netanjahu bude v USA i v úterý, kdy se zúčastní konference Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), hlavní proizraelské lobbistické skupiny v USA. Později ještě spolu s manželkou Sarou s Trumpem povečeří.

Trump oznámil minulý týden, že USA by měly uznat svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami, protože jsou významné pro izraelskou bezpečnost a stabilitu v regionu. Mnoho států označilo Trumpův výrok za porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN, Golany jsou v mezinárodních dokumentech označovány jako okupované území. S Trumpem nesouhlasí ani Evropská unie a podle Moskvy může Trumpův krok destabilizovat situaci na Blízkém východě.

Golanské výšiny leží na jihozápadě Sýrie mezi Libanonem, Izraelem a Jordánskem. Izrael v roce 1981 anektoval 1200 kilometrů čtverečních Golan, asi 510 kilometrů čtverečních na východě ovládá Sýrie. Na části Golan je nárazníkové pásmo kontrolované silami Pozorovatelskými silami OSN pro odpoutání (UNDOF).

Trump "poised to drive a wrecking ball through the international law that protects the population of the occupied Golan Heights. … it may embolden other occupying states to double down on their own land grabs, settlements, & plunder” ~ @goldsteinricky https://t.co/uP1OyFn7ps pic.twitter.com/ZUndj0YytL