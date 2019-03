Trest smrti? Média o Trumpovi lhala, útočí Sandersová

Trump prohlásil, že je rád, že Muellerova práce skončila a že by si přál, aby vyšetřování bylo uzavřeno mnohem dříve. "Nesmíme dopustit, aby se tohle stalo jinému prezidentovi," řekl.

Trump dnes rovněž konstatoval, že nebude mít žádný problém s tím, pokud bude Muellerova závěrečná zpráva zveřejněna. O zveřejnění dokumentu rozhoduje ministr spravedlnosti William Barr.

Muellerova zpráva je zatím neveřejná, Barr ale shrnul výsledky téměř dvouletého vyšetřování zvláštního týmu FBI. Trump ani jeho volební štáb podle zprávy během kampaně v roce 2016 s Ruskem nespolupracovali. Otázku, zda prezident bránil vyšetřování ruského vlivu na americké volby, nechal Mueller otevřenou.

Sandersová řekla, že lidé, kteří prezidenta obviňovali, chtěli poškodit 36 milionů Američanů, kteří ve volbách dali Trumpovi hlas. "Doufám, že přiznají, jak se mýlili," prohlásila mluvčí. Demokraté a média podle ní šířením lží chtěli prezidenta svrhnout.

Nesmlouvavá vůči Trumpovým kritikům byla dnes i poradkyně prezidenta Kellyanne Conwayová, která před volbami řídila Trumpovu kampaň. Lidé útočící na prezidenta dluží Americe omluvu, řekla televizi Fox News. Šéf výboru Sněmovny reprezentantů Adam Schiff, který opakovaně mluvil o "spoustě důkazů" proti Trumpovi, by měl okamžitě složit funkci. "Padesátkrát denně v každé televizi po celé dva roky sliboval Američanům, že prezident bude vystaven ústavní žalobě a že bude obviněn," řekla Conwayová.

Americká konzervativní komentátorka Alice Stewartová soudí, že demokraté by měli za sporem obrátit list. "Z politického hlediska by měl každý přijmout výsledky vyšetřování a soustředit se na (volební) rok 2020. Hlavně demokraté by měli dostat rozum a přiznat si, že věc skončila a že je třeba jít dál. Jinak si voliči uvědomí, že jediným programem demokratů je boj s Trumpem - a to není vítězná platforma," uvedla v komentáři pro CNN.