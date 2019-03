Trumpův exporadce Papadopoulos vydal třaskavou knihu. Odvolal přiznání, že lhal FBI

Své přiznání Papadopoulos odvolal v knize, v níž popisuje, jak se stal "obětí spiklenců proti prezidentu Donaldu Trumpovi". Muellerův tým mu prý hrozil, že pokud se nepřizná, bude obviněn z nezákonného lobbingu kvůli 10.000 dolarů (230.000 korun), které dostal od jakéhosi izraelského obchodníka.

Jednatřicetiletý bývalý Trumpův poradce vyšetřovatelům sdělil, že ho maltský profesor Joseph Mifsud informoval o údajných kompromitujících informacích, které má Rusko na Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou.

Another scandal coming is when it’s understood that the Obama administration, CIA, and Comey FBI were not only spying on an American involved with a presidential campaign (me), but were actively spying on my ties to a US ally, Israel. Real story coming out now!