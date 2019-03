Panika, konspirace, hon na čarodějnice. Média v USA zostra komentují Muellerovo vyšetřování

The Washington Post:

V politických reakcích na zprávu ministra spravedlnosti o prošetřování voleb v roce 2016 téměř chybí klíčový a možná nejdůležitější prvek - země byla v době prezidentských voleb vystavena útoku a vůdci národa musí zajistit, aby se podobný útok ve volbách v roce 2020 neopakoval. Jedním z důvodů, proč vyšetřování vedené Robertem Muellerem nebylo honem na čarodějnice, je fakt, že šlo o nejstřízlivější a zřejmě nejúplnější analýzu ruských nepřátelských akcí v roce 2016. Informace o možném bránění výkonu spravedlnosti ze strany Trumpa jsou stejně důležité jako zjištění o kremelském vměšování do amerických voleb.

Bezpečnostní experti opakovaně varují, že se nepodařilo odradit Rusko od možná ještě vážnějších činů. Nikdy není pozdě zavést tvrdší sankce zaměřené na klíčové kremelské osoby a podkopat mocenské pilíře ruského prezidenta Vladimira Putina jako varování, že za budoucí vměšování do voleb Putin tvrdě zaplatí.

Russia attacked the 2016 election to help Trump. His campaign signaled Moscow it was fine with that, and Trump also lied about the attack and helped Putin get away with it. And most Republicans and conservatives don’t give a damn. This is sad and troubling.