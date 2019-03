Dusno kvůli ruským vojákům. Nebudeme tolerovat zásah nepřátelských mocností na, údajně vzkazují USA

Kdo organizuje ve Venezuele státní převrat?

Poradce prezidenta Spojených států neuvedl, které země považuje za „nepřátelské", ale již dříve navrhl, aby Rusko poslalo raději do Venezuely „ne vojenská letadla, ale humanitární pomoc". Diplomatický zdroj v Caracasu řekl agentuře RIA Novosti, že dvě ruská letadla dorazila v sobotu na mezinárodní letiště Maiquetía poblíž Caracasu se skupinou ruského vojenského personálu, který byl poslán, aby vedl konzultace se zástupci Venezuely.

Podle hlavních venezuelských médií, včetně televizního kanálu NTN, odletělo do Caracasu 99 ruských vojáků a dvě letadla An-124 a Il-62 s nákladem 35 tun. Po příchodu se setkali s Mariannim Matou, vedoucím oddělení venezuelské mezinárodní spolupráce a integrace, a Edgarem Colinou Reyesem, šéfem policie speciálních sil v zemi, stejně jako se zaměstnanci ruského velvyslanectví v Caracasu.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo během telefonického rozhovoru se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, řekl že Spojené státy a země v regionu nebudou stát stranou, zatímco Rusko „zvyšuje napětí ve Venezuele". Ministr Lavrov v rozhovoru s Pompeem, jak uvádí ruské ministerstvo zahraničí, zmínil, že jsou to naopak snahy USA, které „organizují státní převrat" ve Venezuele a ohrožují jeho legitimní orgány, což je „očividný zásahem do záležitostí země".

Navzdory skutečnosti, že Moskva a Washington jsou ve Venezuele na různých stranách barikád, neodmítají mezi sebou konzultovat, připomíná RIA Novosti.

Mezitím se situace ve Venezuele každým dnem vyhrocuje. Vůdce opozice Juan Guaidó otevřeně vyzývá své stoupence, aby se chopili moci.

Američané chtějí „bojovat" proti ruskému vlivu

Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických jednomyslně hlasovala pro návrh zákona, který předpokládá, že americké orgány budou „bojovat" proti ruskému vlivu ve Venezuele. Dokument byl přijat po vyslání téměř stovky ruských vojáků do Bolívarské republiky, informuje agentura RIA Novosti.

Dolní komora Kongresu USA po čtyřicetiminutové diskusi přijala zákon o boji proti hrozbě Ruska ve Venezuele. Dokument tvrdí, že Rusko udržuje úzké kontakty s venezuelskými úřady, zejména s prezidentem země Nicolasem Madurem. Americký státní tajemník je povinen vydat veřejnou zprávu o spolupráci mezi Ruskem a Venezuelou do čtyř měsíců, od chvíle, kdy bylo zaznamenáno „nebezpečí" takové spolupráce.

Aby zákon vstoupil v platnost, musí být schválen zároveň schválen horní komorou a podepsán prezidentem USA. Dokument byl přijat den poté, co se v médiích objevily první informace o přítomnosti ruské armády ve Venezuele. Příchod ruské armády schválil venezuelský prezident Nicolas Maduro. Nespecifikoval dosud účel armádní přítomnosti.

Vyslání ruských vojsk do Venezuely není údajně spojeno s hrozbami USA napadnout republiku, tvrdí agentura, která se odvolává na zdroj ve „vojenských kruzích". Podle agentury přijela ruská armáda do Venezuely diskutovat o smlouvách, které byly uzavřeny v zemi před krizí. Zdroj dodal, že návštěva armády „není spojena s možným vstupem amerických vojsk do Venezuely".

The United States will not tolerate hostile foreign military powers meddling with the Western Hemisphere’s shared goals of democracy, security, and the rule of law. The Venezuelan military must stand with the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 25. března 2019

Washington v posledních týdnech aktivně zvyšuje tlak na Caracas.John Bolton, poradce prezidenta Spojených států pro národní bezpečnost řekl, že venezuelský prezident Nicolas Maduro brzy uvidí odpověď na „nezákonné zadržení" Roberta Marrera, asistenta Juana Guaidóa, který byl členem jeho týmu. Venezuelskými orgány byl obvině z „přípravě teroristických útoků".„Nejtěžší sankce ještě zbývají. Pokud Madurova uzurpace neskončí, on a jeho přátelé budou finančně přiškrceni, " napsal Bolton na Twitteru.

As President Trump clearly stated, the toughest sanctions are yet to come. Unless Maduro’s usurpation ends, he and his cronies will be strangled financially. The window is closing. https://t.co/rhH4SoTTWk — John Bolton (@AmbJohnBolton) 21. března 2019

Guaidó: Připravte se na operaci Svoboda!

Venezuelský vůdce opozice Juan Guaidó nedávno vyzval obyvatele země, aby se připravily na provádění operace chopit se moci ve Venezuele, tvrdí ruská agentura TASS. „Je na čase připravit se na operaci Svoboda a vydat maximální tlak a sílu na konečné zastavení uzurpace. Všichni, naprosto všichni to musí udělat, každý má svou roli v této fázi našeho boje," řekl.

Minulý týden se v Římě konalo zvláštní setkání mezi ruským náměstkem ministra zahraničí Sergejem Rjabkovem a zvláštním zástupcem americké vlády Eliotem Abramsem. Po rozhovoru řekl Rjabkov novinářům, že „USA si uvědomují, že Rusko má ve Venezuele velmi vážné zájmy, a uznává skutečnost, že tu existuje mnohaletá práce řady velkých ruských hospodářských subjektů na venezuelském trhu v různých oblastech, v oblasti produkce ropy, v první řadě".

Spojené státy nebudou moci ovlivnit spolupráci mezi Ruskem a Venezuelou, včetně zákona schváleného Sněmovnou reprezentantů, tvrdí ruský parlament. Konstantiv Kosačev, vedoucí mezinárodního výboru Rady federace na své facebookové stránce vyjádřil názor, že pokud Rusko přijme „zákon o boji proti americkému vlivu", samotná skutečnost, že takový akt schválí, by děsila všechny ty, kteří nejsou takovým zákonem Spojených států vůbec pobouřeni.

„Samozřejmě, že žádné americké snahy neovlivní rozvoj našich vztahů s Venezuelou. Sankce, jež ohrožují ruské právní subjekty, již působí na různých stranách, "řekl senátor. Oleg Morozov,člen mezinárodního výboru Rady federace věří, že návrh zákona, který je v Kongresu USA zvažován, je fakticky „právní nesmysl". „Ukazuje se, že národní americká legislativa vyžaduje, aby se zabránilo právní spolupráci dvou členských států OSN. To znamená, že zákon je jakousi politikou sankcí, která je podle definice nezákonná, " řekl Morozov. „A je jasné, že ani Rusko, ani Venezuela nebudou při rozhodování o partnerství vedeny názorem amerických zákonodárců."

Ve Spojených státech amerických existuje od roku 1823 tzv. Monroeova doktrína, připomíná RIA Novosti, která prohlašuje, že USA mají zvláštní zájmy v oblasti národní bezpečnosti v Severní a Jižní Americe. Prohlašuje se v ní, že Spojené státy musí odolat možnému vlivu evropských a dalších zemí na záležitosti obou Amerik. Tato doktrína Spojených států ospravedlnila jejich vlastní účast, včetně vojenské intervence, v záležitostech Kuby, Salvadoru, Grenady, Mexika, Peru, Venezuely a mnoho dalších zemí v regionu.