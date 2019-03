Děti neočkované proti spalničkám nesmí do škol a obchodů. New York vyhlásil stav nouze

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Úřady amerického okresu Rockland severně od New Yorku vyhlásily v úterý stav nouze kvůli spalničkám, které se šíří rychlostí nevídanou několik desítek let. Neočkovaným dětem byl zakázán vstup do škol, nákupních center a dalších veřejných prostor, informoval list The New York Times. S potenciálně smrtelnou infekční nemocí se potýkají i další americké lokality, kde je velké procento neočkovaných dětí.