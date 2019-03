Ministr školství šokoval Brazílii. Narkobaron Escobar podle něj chránil děti před drogami

Ministr Vélez srovnával někdejšího šéfa medellínského kartelu Escobara se současnými brazilskými drogovými bossy, kteří podle něj rekrutují mládež pro prodej drog. Podle některých brazilských médií ale zvolil Vélez špatný příklad, když poukazoval na problém brazilské mládeže s drogami.

"Pablo Escobar vytvořil fotbalová hřiště pro mladé i malou knihovnu. Proto mladí nekonzumovali kokain, který byl určen převážně na export," uvedl Vélez. "To, co se dělo před 30 lety v Kolumbii, se nyní děje v Brazílii, země je nemocná a ta nemoc se jmenuje crack," dodal Vélez.

Pablo Escobar (1949-1993) se z malého kriminálníka vypracoval na šéfa medellínského kartelu, který v 80. letech zásoboval americký trh odhadem 80 tunami kokainu měsíčně a dodával do USA asi 80 procent z celkového množství pašovaného kokainu. V Escobarově válce s konkurenčními kartely přišlo o život nejen v Kolumbii také několik stovek policistů, soudců i prominentních politiků. Pro chudé Kolumbijce byl ale "novodobým Robinem Hoodem", lid si kupoval výstavbou sportovišť, škol i nemocnic.

Vystudovaný filozof a teolog Vélez, kterého si za ministra školství vybral od ledna do své první vlády ultrapravicový prezident Jair Bolsonaro, se snaží prosadit reformu školství. Jejím základem je vytvoření více škol, které by spravovala armáda. Takový model, v němž vládne tvrdá disciplína, by podle Véleze pomohl řešit problém s drogami u mládeže.

Minulý měsíc prezident Bolsonaro podepsal dekret, jímž zřídil zvláštní oddělení na ministerstvu pro podporu občansko-vojenských škol. Ty má spravovat armáda a jejich cílem je podle Véleze "skoncovat s převahou levicových ideí ve školách, obzvláště v hodinách dějepisu a zeměpisu".

Školy spravované armádou umožnil v Brazílii už zákon z roku 2001, Bolsonaro chce ale jejich počet v zemi výrazně zvýšit. Podle brazilského tisku bylo takových škol loni v celé zemi 122. V těchto školách vládne tvrdá disciplína, kromě nošení uniforem a přesně střižených a upravených vlasů musí žáci také před vstupem do tříd stát v řadě a každý den začíná školní výuka vzdáním úcty národní vlajce.

Za porušení disciplíny tam hrozí různě přísné tresty, od napomenutí až po vyloučení ze školy. Vyloučen může být žák například i za to, že se líbal se spolužačkou a měl přitom na sobě školní uniformu, a je jedno, zda to bylo v areálu školy, či mimo něj.

Bývalý armádní důstojník Bolsonaro se nikdy netajil obdivem k vojenskému režimu v Brazílii (1964-1985) a do své vlády si také vybral několik vojáků či bývalých armádních důstojníků.