Spolupráce USA a Střední Ameriky? Ani dohoda neutlumily vášně, Trump se rozjel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy se dohodly s Guatemalou, Hondurasem a Salvadorem na společné policejní spolupráci, která má pomoci zejména v boji s nelegální migrací. Po jednání se středoamerickými činiteli to ve středu oznámila americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová. Prezident Donald Trump ale vzápětí ve svém dnešním vzkazu na twitteru obvinil vlády středoamerických zemí, že nedělají nic pro to, aby pomohly zastavit příliv migrantů, kteří do USA proudí právě přes jižní hranici s Mexikem.