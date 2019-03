Uprchlíci se valí na Mexiko: V Hondurasu se vytvořila karavana 20 tisíc migrantů

"Máme informace, že se v Hondurasu formuje nová karavana, která může čítat přes 20.000 lidí," řekla ve čtvrtek ministryně Sánchezová. To rázem popřela honduraská vláda i tamní aktivista.

"Nevím o nikom, kdo by takovou karavanu organizoval, je to lež. Ale ano, každý den odchází (do Mexika) přes 300 lidí," uvedl podle deníku El País Fuentes, který loni v říjnu zorganizoval z Hondurasu skupinu čítající asi 1500 Středoameričanů.

V takzvaných karavanách utíkají před chudobou, nezaměstnaností a kriminalitou z Hondurasu, Salvadoru či Guatemaly celé rodiny, ve skupinách jim nehrozí po cestě takové nebezpečí jako jednotlivcům. Organizují se už několik let, ale až do loňska se většinou obešly bez větší publicity, než je americký prezident Donald Trump označil za bezpečnostní hrozbu pro USA. Trump také kritizoval vlády Střední Ameriky, že nedokážou vlnu běženců zastavit, a na hranice s Mexikem poslal tisíce vojáků.

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don’t care, such BAD laws. May close the Southern Border!