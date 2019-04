Bývalému Trumpovu řidiči hrozí deportace, byl odsouzen v Rumunsku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Někdejší zaměstnanec golfového klubu amerického prezidenta Donalda Trumpa, pro kterého během kampaně pracoval jako řidič, se potýká s tvrdým přistěhovaleckými přístupem úřadů a hrozí mu deportace. Zoltan Tamas přišel do USA z Rumunska legálně a později se rozhodl požádat o občanství, během naturalizačního řízení ale úřady zjistily, že byl ve vlasti v nepřítomnosti odsouzen za pojistný podvod. Tamas, který vinu odmítá, čeká na výsledek deportačního řízení v detenčním zařízení, napsal list The New York Times.