Exprávník herečky Stormy čelí obvinění z podvodů. Posměváčkům poslal řízný vzkaz

"Jsem přesvědčen, že jakmile začne proces, bude spravedlnosti učiněno za dost," řekl Avenatti novinářům. Při následném krátkém výslechu se k obviněním odmítl přiznat a prohlásil, že celou svou kariéru vždy stál na straně Davida proti Goliášovi a že se sám nyní dostal do stejné pozice, kterou hájil.

Avenatti byl před týdnem zadržen v New Yorku, kde ho tamní prokuratura obvinila z pokusu vydírat společnost se sportovním zbožím Nike. Podle prokuratury žádal několik milionů dolarů (desítky milionů korun) od Nike za to, že pomlčí o jejím podílu na údajném podvodu ve středoškolském a vysokoškolském basketbalu.

.@AP’s claim that I “rented” a $100k a month house in Newport Beach is completely false.



Other media outlets claiming Mississippi bank wasn’t repaid is also 100 percent false - repaid loans years ago IN FULL.



Facts should matter.