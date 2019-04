Likvidace města El Paso? Starosta se klepe hrůzou kvůli Trumpovi

"Upřímně, byla by to pro nás likvidace," řekl Margo. "Bylo by to zmrzačení. Bylo by to výjimečně škodlivé pro naše hospodářství. Klepu se hrůzou na to myslet," uvedl.

Starosta řekl, že je obtížné dopady odhadnout, protože se to ještě nikdy nestalo. "Pokud ale nemůžete překročit hranici za prací a vydělávat peníze pro rodiny, tak je to problém," dodal.

Margo s republikánským prezidentem souhlasí v tom, že USA by měly dbát na bezpečnost svých hranic. Cestu ale vidí v racionálním přístupu k přistěhovalectví, který by zahrnoval výstavbu bariér, navýšení počtu pohraničníků a zevrubnou imigrační reformu, která by vyřešila otázku migrantů bez dokladů žijících v USA. Uzavření hranic ale Margo za racionální přístup nepovažuje.

Trump po nástupu do funkce vyhlásil tvrdý postup vůči migrantům, kteří do země vstoupili bez dokladů. Tvrdí, že přistěhovalci jsou v USA vítaní, pokud mají potřebná víza. Dlouhodobě také usiluje o vybudování zdi na hranicích s Mexikem, od které si slibuje zastavení pašeráků lidí, zbraní a drog. Kongres mu ale peníze na stavbu odmítá poskytnout, Trump proto vyhlásil na jižní hranici stav nouze, aby získal přístup ke krizovým finančním fondům. Tento krok bude mít soudní dohru, neboť několik států prezidentův postup zažalovalo.

Minulý týden v pátek Trump obvinil Mexiko, že na nelegální migraci do USA vydělává, a pohrozil, že hranici tento týden uzavře. Necháme to zavřené na dlouhou dobu. Nedělám si legraci. Mexiko to musí zastavit," řekl poté Trump novinářům.

Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard následně na twitteru napsal, že jeho země pod výhrůžkami nejedná.

México no actúa con base en amenazas.Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de EU. Para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 29. března 2019

Ebrard také poznamenal, že Mexiko je skvělým sousedem Ameriky, což dokazuje i 1,5 milionu Američanů, kteří v zemi žijí. "Největší komunita (Američanů) mimo USA," připomenul.