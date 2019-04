Rusko pošle do Venezuely další vojáky? Není jasné, co přesně mají v úmyslu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Venezuely by mohli dorazit další ruští vojáci. Uvedl to dnes podle agentura Interfax náměstek venezuelského ministra zahraničí Yván Gil, který je v Moskvě na dvoudenním jednání mezivládní rusko-venezuelské komise. Zároveň řekl, že "ruští experti", kteří nyní ve Venezuele působí, v zemi zůstanou, dokud to bude nutné.