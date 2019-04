Venezuela dluží Rusku velké peníze, Moskva ale riskuje dál. Vyplatí se to vůbec?

Další finanční pomoc z Ruska? Možnosti tu pořád jsou...

Venezuela čeká na další finanční pomoc z Ruska, píše ruský portál. Viceprezident pro plánování Ricardo Menendez prohlásil, že venezuelská strana a Rusko diskutují o možnosti uzavření dohody v odvětví elektřiny. Specialisté na informatiku obou zemí v současné době také pracují na „mechanismech, které by zabránili blokování, hackování (venezuelských) sítím a systémů, které slouží k poskytování veřejných služeb", uvedl Menendez .

V březnu a dubnu byl ve Venezuele třikrát zaznamenána situace, kdy většina států v zemi byla bez elektřiny. Podle oficiální verze to bylo kvůli útoku hackerů na největší vodní elektrárnu, kterou měly organizovat Spojenými státy americké ve spolupráci s opozicí. Vůdce opozice Juan Guajdó vysvětlil neúspěchy naopak jako výraz neschopností úřadů.

Rusko již mezitím aktivně Venezuele pomáhá. Koncem března měla Venezuela začít splácet ruský dluh, který je zhruba 3 miliardy dolarů, ale dosud tak neučinila. Bolívarská republika musela zaplatit zhruba 100 milionů dolarů.

Jak však ministr financ Anton Siluanov, Caracas by mohl začít platit platby bez postihu až v dubnu. „Stále existuje období, během něhož může (Venezuela) platit bez finančních následků. A to do měsíce," vysvětlil ministr. Zpočátku měl být úvěr, sjednaný v roce 2011, splacen v roce 2018. Následně byl opakovaně restrukturalizovaný. V roce 2017 bylo Caracasu uděleno odložení splácení úvěru na 10 let s minimálními platbami za prvních šest let.

Venezuelanům chybí jídlo a základní potřeby, milióny z nich již emigrovaly ze země

S ohledem na dříve opakovanou shovívavost, které Rusko poskytlo Venezuele, ruští experti nevylučují, že by mohly vzniknout nové dluhy uzavřením dohody o elektroenergetice. „Rusko již několikrát odložilo půjčky Venezuele a je zřejmé, že země již vynechala současnou fázi plateb a lhůta pro splácení bude opět revidována a prodloužena. Rusko nemá diplomaticky v úmyslu požadovat okamžité vyřešení dluhové problematiky z Venezuely, navíc je nesmírně důležité, aby Rusko podporovalo Venezuelu v aréně zahraniční politiky a obhajovalo zachování její územní a politické integrity, " uvedl Ilja Žarský, výkonný partner expertní skupiny Veta.

Soudě podle situace v zemi, zatím peníze, které Rusko poskytlo pro Venezuelu, nebudou zrovna velké. Nyní, kdy v Bolívarské republice existuje fakticky dvojí moc – vedle zvoleného prezidenta Nicoláse Madura je tu také také opoziční vůdce a samovyhlášený prezident Juan Guaidó, který se prohlásil za prozatímního prezidenta země a organizuje protesty celé zemi – riziko zůstává velké.

Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) činila v roce 2018 míra inflace ve Venezuele 1 370 000 procent, nezaměstnanost přesáhla 34 procent a HDP země klesl o 18 procent.Venezuelanům chybí jídlo a základní potřeby, milióny z nich již emigrovaly ze země a vytvářejí tím problémy pro sousední státy. Od roku 2015 opustilo Venezuelu více než 3 miliony lidí. Venezuelané jsou obzvláště aktivní při stěhování do Kolumbie. Země hostí nejméně 1,1 milionu uprchlíků a chystá se přijmout ještě více. V březnu tohoto roku Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), otevřel v Kolumbii první přijímací středisko pro venezuelských dělníků,řekl mluvčí Andrej Mahecic.

„Venezuela dluží svým zahraničním věřitelům více než 100 miliard dolarů, mezi největší úvěry patří Čína a Rusko. Hlavní otázkou je, zda tyto dluhy budou platné, pokud bude Maduro nahrazen Guaidóem? Tato otázka zůstává otevřená, i když Guaidó slíbil, že budou provedeny všechny právní dohody schválené venezuelským Národním shromážděním, " řekl portálu gazeta.ru Gaidar Hasanov, odborník mezinárodního finančního centra.

Jak vysvětlil již dříve jeden z vůdců opozice, Juan Pablo Guanipa, zástupce Národního shromáždění Venezuely, dluhy vůči Rusku a Číně jsou povinné. Na základě smlouvy byly státem legálně přijaty. „Ve Venezuele, stejně jako v jakékoli jiné demokracii, plní parlament funkce kontroly a musí potvrdit státní dluh. Nová vláda spolu s parlamentem země - Národním shromážděním - by měla potvrdit zákonně uzavřený dluh a převzít závazek zaplatit či přehodnotit," vysvětlil.

Riziko, že Rusko ztratí své peníze, je v každém případě velké, tvrdí Gennadij Nikolev, odborník na Akademii finančního a investičního managementu. „Rusko nemá ve Venezuele žádný majetek, protože všechny vztahy byly omezeny na finanční injekce, jako je například předplácení surovin nebo předběžné dodávky domácích zbraní," říká . V této situaci je nejlepší počkat: nespojovat se s opozicí a nadále dostávat ropu jako výplatu půjčky a prodávat ji v Asii, dokud se situace nevyřeší, soudí Nikolajev.