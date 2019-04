Barr si přikrášlil Muellerovu zprávu? Demokraté se sesypali na Trumpova ministra

"Vzhledem k události mimořádného veřejného významu se ministr spravedlnosti rozhodl zveřejnit rozhodující zjištění zprávy a její závěry okamžitě," uvedlo v prohlášení ministerstvo spravedlnosti. Dodalo, že Barr tak učinil s vědomím, že plný text zprávy veřejnosti předloží po odstranění utajovaných a citlivých informací.

Kritici Barrova kroku ale poukazují na to, že zestručnění podstaty takřka 400stránkové zprávy na čtyři strany s sebou nese riziko, že některé důležité informace zůstaly opomenuty na úkor zveličení jiných údajů.

Northern Nevada is at #Reno Believe Plaza demanding #Barr #ReleaseTheReport and #MakeItPublic. Why is the Embarrassment-in- Chief afraid of the #Truth? pic.twitter.com/GWbKoxv7AL