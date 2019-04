Hromadění migrantů na hranicích: Jsou na vině USA, či Mexiko?

Levicový mexický prezident svou kampaň založil na podpoře chudých. To se týká i migrantů. Obrador slíbil, že je více zapojí do pracovního procesu. Jeho administrativa je v porovnání s tou předchozí mnohem štědřejší s humanitárními vízy a pracovními povoleními.

Jeho slova o pomoci migrantům nezůstala bez odezvy. „ Slyšela jsem, že vítá karavany“, sdělila New York Times Ferrufino Nunezová, která cestuje ze svým synem do mexického města Ciudad Juárez, odkud chce dosáhnout do USA.

Za první tři měsíce Obradorovy vlády se v Mexiku uskutečnilo o 44% méně deportací než za jeho předchůdce. V lednu mexický imigrační úřad utvořil speciální skupinu na jižní hranici, kde měla za úkol urychlit vydávání celoročních, obnovitelných humanitárních víz pro obyvatele Střední Ameriky putující do Mexika ve velkých karavanách. Poté, co za pouhé dva dny o vízum požádalo více než 13 000 migrantů, vláda program náhle ukončila.

Mnozí migranti, kteří požádali o vízum, uvedli, že mají v úmyslu jej využít k usnadnění přechodu až k severní hranice a poté se pokusit legálně nebo nelegálně dostat do Spojených států. „ Slyšel jsem, že dávají vynikající vstupní povolení, a proto jsme přišli s nápadem, že to uskutečníme až do Spojených států“, přiznal Donald Tejada, pracovník z kávové plantáže z Hondurasu.

Mexická vláda umožňuje migrantům poměrně nerušený průchod přes zemi. Dvě karavany, které čítají dohromady 2 800 lidí, nyní putují přes jižní Mexiko k hranicím USA, podle lokálních zpravodajských deníků. Další, která opustila San Salvador, je na cestě.

Na hranicích USA se však migranti setkávají s zpřísněnou migrační politikou, prosazovanou současným americkým prezidentem. USA zavedly opatření, limitující počet migrantů, kteří mohou předkládat své žádosti při určitých vstupech. To výrazně zpomalilo celý proces žádosti o azyl a jeho vyřízení a v městech se tak hromadí počet uživatelů.

Přístřeší poskytované městy migrantů jsou zcela přeplněné, přitom ale stále přichází další a další migranti. V Ciudad Juárez je například devět přístřešků, ale stále to není dost, aby pojaly všechny příchozí. Podle místních úředníků do města přichází více 100 lidí každý den.

Města na severu Mexika u hranic s USA, kam přichází migranti požadují po vládě, aby jim poskytla peníze na podporu migrantů. Tvrdí, že nejsou připravena nést takovou zátěž, zvláště vzhledem k faktu, že proud migrantů nekončí. Zatím jsou ale bez úspěchu.

Stojí tak pod dvojím tlakem. Na jedné straně je Obradorova vstřícná politika, která umožňuje migrantům se dostat až na sever země. Na té druhé je její přesný opak, velmi tvrdý postoj Trumpovy administrativy, v důsledku čehož zůstávají migranti uzavřeni na jednom místě a dál se nepohybují a nemizí tedy z přeplněných měst.

Tyto oblasti tak mohou jen doufat, že tlak ze strany USA na Mexiko donutí mexické úřady, aby začaly přistupovat k celé věci taktéž tvrději a zabránily příchodu tisíce migrantů na sever země. Jinou možností je zrychlení a usnadnění vstupu migrantů do USA. Ani jedno se za současného vedení nezdá být však v dohledné době uskutečnitelné.