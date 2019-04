Trump hrozí Mexiku, za drogy uvalí sankce a cla

"Mexiko poprvé za desítky let smysluplně zadržuje ilegály na své jižní hranici před dlouhým pochodem migrantů do USA. To je skvělé a tak by to mělo být," napsal dnes na twitteru Trump před dvoudenní cestou do Kalifornie, kde má navštívit i hranice s Mexikem.

V dalším tweetu ale Trump začal s výhrůžkami. "Pokud ale Mexiko z nějakého důvodu přestane ilegály zastavovat a vracet je tam, odkud přišli, budou USA nuceny uvalit 25procentní cla na všechna auta vyrobená v Mexiku a dovážená přes hranici k nám," napsal Trump.

Poté americký prezident ještě uvedl, že zvažuje hospodářské sankce za "ilegální drogy v hodnotě 500 miliard dolarů, které jsou pašovány přes Mexiko do USA". Agentura Reuters uvedla, že zatím není jasné, jaké mají sankce být a že Bílý dům to na dotaz neupřesnil.

Trump už loni kritizoval země Střední Ameriky za nedostatečné kroky k zastavení migrace z těchto států do USA, kam Středoameričané utíkají před chudobou, nezaměstnaností a kriminalitou. Trump označuje tyto migranty za bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy a už loni poslal na americko-mexickou hranici tisíce vojáků, aby zabránili nelegálním přechodům.

Letos v únoru Trump dekretem vyhlásil na jižní hranici s Mexikem stav nouze. Tímto krokem chce obejít Kongres a získat přístup ke krizovým fondům, aby mohl na americko-mexickém pomezí postavit hraniční zeď, což je jeden z jeho ústředních předvolebních slibů.