USA označí íránské revoluční gardy za teroristy. Teherán už pohrozil tvrdou odplatou

"Jestli budou revoluční gardy zařazeny na americký seznam teroristických skupin, my umístíme armádu té země (USA) na černou listinu teroristů hned vedle Daesh (organizace Islámský stát)," ujistil na svém twitterovém účtu předseda íránského parlamentního výboru pro národní bezpečnost Hešmatolláh Faláhat Píšeh.

Íránské revoluční gardy (známé pod názvem Pasdaran) byly vytvořeny po revoluci v roce 1979 na její obranu proti zahraničním a vnitřním hrozbám. V Íránu mají gardy významnou politickou a ekonomickou váhu. Jejich elitní jednotka Al-Kuds je vnější odnoží gard, která podporuje íránské spojenecké síly v regionu, jako jsou jednotky syrského prezidenta Bašára Asada nebo libanonské hnutí Hizballáh.

Americká vláda významně zasáhla íránské revoluční gardy už v roce 2018, když uvalila sankce na desítky jednotlivců a firem, které je financují. Pokud se potvrdí zpráva listu WSJ, bude to poprvé, co Washington formálně označí ozbrojené síly jiného státu za teroristickou skupinu, zdůraznila agentura Reuters.

Republikánský senátor Ben Sasse podle Reuters řekl, že rozhodnutí Washingtonu bude důležitým krokem v americké kampani maximálního tlaku na Teherán. "Formální označení a jeho důsledky mohou být nové, ti hrdlořezové z íránských revolučních gard jsou ale teroristé už dlouho," citoval Reuters ze senátorova prohlášení.

.@BenSasse’s statement on news that WH is preparing to designate IRGC as a Foreign Terrorist Organization. pic.twitter.com/ne2Nin5ayF