V USA obvinili bývalého trestance. Krutě žertoval, že je pohřešovaný chlapec Timmothy

Riniho našli ve středu na ulici ve městě Newport ve státě Kentucky. Před policisty se tento 23letý muž vydával za 14letého Timmothyho Pitzena ze státu Illinois, který zmizel jako šestiletý v roce 2011. Tvrdil, že se mu podařilo uprchnout ze zajetí dvou bělochů, kteří jej drželi v jednom motelu ve státě Ohio.

Po testech DNA se ale zjistilo, že muž není tím, kým tvrdí. Bývalý trestanec Rini, kterého z vězení propustili před méně než měsícem, přiznal, že zhlédl dokument o zmizelém chlapci a tím, že se za něj vydával, se chtěl dostat pryč od vlastní rodiny.

