VIDEO: V Brazílii narazila loď do mostu, auta se zřítila do řeky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do pilíře silničního mostu na řece v brazilském státu Pará v sobotu narazila loď. Část vozovky se zřítila a do vody spadla dvě osobní auta. Přerušilo se tak spojení do přístavu Belém, který patří k nejrušnějším v zemi. Informovaly o tom brazilské úřady.