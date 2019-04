Hackerské útoky Rusů na USA byl jen začátek, uvedl australský analytik

Americká společnost je v současnosti extrémně rozdělená. Na první pohled se může zdát, že se vše točí kolem podporovatelů prezidenta Trumpa a jeho zarytých odpůrců, příčina problému je podle analýzy Chrise Urquharta v dlouhodobé snaze Rusů jejich amerického soka z dob studené války destabilizovat.

Celý svět aktuálně sleduje, jak dopadne tzv. Muellerova zpráva. Jestli však zpráva samotná skutečně prokáže vměšování nebo nevměšování do voleb, je již zcela podružné. Realita je pozorovatelná i bez zprávy vyšetřovatele Muellera. Zástupy Američanů jsou zahořklí a obrácení sami proti sobě navzájem, jak ještě nikdy v historii nebyli. Mnozí se stali tak paranoidními, že zcela nedůvěřují demokratickým institucím, které z jejich země udělaly nejbohatší a nejdominantnější supervelmoc na světě.

„V každé demokracii je neustále přítomen střet nejrůznějších idejí. Ovšem ve věku internetu nepřátelé Ameriky dostali do rukou možnost znásobit tyto rozpory a přeměnit je v zbraně do vlastního arzenálu. Poprvé jsme to jasně zaznamenali během voleb v roce 2016, kdy došlo k hackerským útokům na počítačové systémy a emailové účty Demokratů, za nimiž stáli hackeři napojeni na ruskou vojenskou rozvědku. Hackování však byl pouze začátek,“ uvedl Urquhart.

Cílem ruské vlády bylo rozdělit a zmást americkou veřejnost, jelikož takováto společnost je pro ně jen redukovanou hrozbou. Základní metodou ruské elektronické války je vytvářet tlak na kontroverzní témata, která rozdělují názorové proudy.

Rasa, kontrola zbraní, náboženství, LGBT problémy, klimatické změny a další témata velmi dobře posloužila k rozdělování americké společnosti. Paradoxní je, že tyto problémy v USA do té doby mezi lidmi téměř nehrály žádnou roli a pálily je úplně odlišné záležitosti. Ovšem prostřednictvím sociálních sítí na internetu byly vyhroceny na extrémní úroveň.

