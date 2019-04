Trumpovo daňové přiznání? Nikdy ho neuvidíte, vzkázal Bílý dům demokratům

O předložení Trumpových přiznání za posledních šest let minulý týden IRS požádal předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro státní příjmy, demokratický poslanec Richard Neal.

Podle Mulvaneyho ale demokraté Trumpova daňová přiznání nikdy neuvidí, a ani by je vidět neměli. "To se prostě nestane, a oni to vědí," prohlásil Mulvaney.

Neal svůj požadavek opírá o zákon z roku 1924, který šéfovi výboru pro státní příjmy dává právo žádat o daňová přiznání kteréhokoli občana USA, dokonce i bez jeho souhlasu. Zákon nezná žádné výjimky. Právníci Bílého domu ale podle agentury AP tvrdí, že "politická komedie" důvodem pro předložení daňových přiznání být nemůže.

Mulvaney v televizi Fox News řekl, že spor o výkazy Trumpova majetku se odehrál už během volební kampaně, a nynější prezident byl zvolen přesto, že jeho neochota předložit daňové přiznání byla všeobecně známa. "Jsem auditován. Pokud jste auditován, nemusíte to udělat," potvrdil nedávno prezident svůj názor na zpřístupnění daňových přiznání.