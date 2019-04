Nielsenová jako oběť? Trumpova „tvrdá ruka" na imigraci ze Střední Ameriky nestačí, píše švýcarský list

Obětování Nielsenové je známkou Trumpovy nervozity

Prezident Donald Trump obětoval Kirstjen Nielsenovou, svou ministryni vnitřní bezpečnosti, jež ze svého postu včera rezignovala. „Krok není překvapením," píše švýcarský list. „Trump byl dlouhodobě nespokojen s její prací při zajišťování jižní hranice proti nelegálnímu přistěhovalectví," dodává. Její rezignace ale vypadá spíše jako obětování.

Hillary Clinton: "This administration's dehumanization and cruelty toward migrants will not stop after Kirstjen Nielsen leaves office. It is their principal policy." https://t.co/4xauGxfQaD pic.twitter.com/kX8jERFO9K