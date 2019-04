Trump se raduje: Vítězství Netanjahua je dobrým znamením pro mír

Netanjahu v průběhu volební kampaně opakovaně hovořil o tom, že má s Trumpem dobré vztahy, a navštívil i Bílý dům, kde Trump podepsal uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami, což vyvolala ve světě kritiku.

Golanské výšiny na jihozápadě Sýrie židovský stát obsadil za války v roce 1967 a v roce 1981 je v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN anektoval. OSN, Evropská unie či Liga arabských států považují Golanské výšiny za území okupované Izraelem.

Trump flags being waived at the Bibi @Netanyahu VICTORY celebration last night! pic.twitter.com/SX8RVAALYW