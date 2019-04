Nová karavana migrantů: Do pohybu směrem k USA se daly stovky lidí

Skupina, která vyrazila z města San Pedro Sula na severozápadě Hondurasu, čítá podle agentury AFP více než 800 lidí. Většina z nich odjela k hranicím připravenými autobusy, další i přes déšť vyrazili na cestu pěšky. Ve skupině je řada rodin s dětmi.

Migrační karavany se organizují už několik let, mimo jiné proto, aby upozornily na problémy s chudobou a násilím v latinskoamerických zemích. Lidé chodí ve větších skupinách i kvůli nebezpečnému přechodu přes Mexiko, kde působí drogové gangy a často osamělé uprchlíky unášejí a využívají na nucené práce.

Karavany přitom nejsou novým fenoménem, lidé z regionu takto utíkají už řadu let. Do centra zájmu médií se dostaly až loni, kdy je americký prezident Donald Trump začal označovat za hrozbu pro americkou bezpečnost a vyslal kvůli nim na hranice s Mexikem tisíce vojáků. Státy Střední Ameriky pak kritizoval za nedostatečné kroky k zastavení migrace z těchto zemí do USA.

Letos v únoru Trump dekretem vyhlásil na jižní hranici s Mexikem stav nouze. Tímto krokem chce obejít Kongres a získat přístup ke krizovým fondům, aby mohl na americko-mexickém pomezí postavit hraniční zeď, což je jeden z jeho ústředních předvolebních slibů.