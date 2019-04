Trump něco tají? Kvůli jeho daňovému přiznání patrně bude soud

"Právní důsledky této žádosti by mohly mít vliv na ochranu všech Američanů před politicky motivovaným zveřejňováním osobních daňových informací, ať už je u moci jakákoli strana," uvedl Mnuchin v dopise zaslaném předsedovi výboru Sněmovny reprezentantů pro státní příjmy, demokratickému poslanci Richardovi Nealovi.

Ministerstvo financí se podle Mnuchina hodlá nyní s žádostí o radu, jak dál postupovat, obrátit na ministerstvo spravedlnosti.

Demokrat Neal požádal o předložení Trumpových daňových přiznání za posledních šest let berní úřad IRS minulý týden. Svůj požadavek opírá o zákon z roku 1924, který šéfovi výboru pro státní příjmy dává právo žádat o daňová přiznání kteréhokoli občana USA, dokonce i bez jeho souhlasu. Zákon nezná žádné výjimky.

Chairman @RepRichardNeal has sent a written request to @IRSnews formally requesting #POTUS’ #taxreturns. Details here: pic.twitter.com/fwcbG9qpBI