Více než 3 100 migrantů uvádělo falešné údaje o svém věku či dětech, aby dostali azyl. Existují skupiny, které děti cíleně využívají

Zadržení migranti uváděli většinou falešné údaje o tom, že jim je méně než 18 let, ačkoliv byli mnohem starší. Mnozí též tvrdili, že jsou příbuzní dětí, aby získali vstup do země, ačkoliv to nebyla pravda.

Podle bývalé ministryně vnitřní bezpečnosti Spojených států Kirstjen Nielsenové, která rezignovala tento měsíc, též existují méně časté kruhy, které „recyklují děti“, tj. opakovně používají těch samých dětí, aby migranti mohli ilegálně vstoupit do USA. Nielsenová upozornila na případ guatemalské ženy, která ještě v Guatemale spárovala děti přistěhovalců s migranty, kteří nebyli jejich rodiče, aby měli lepší šanci získat azyl.

Stanice NPR upozorňuje, že v mnoha případech dle lidskoprávních zastánců rodiče těchto dětí už žijí ve Spojených státech a žádají své příbuzné či známé, aby děti doprovodili k americkým hranicím a použili falešné dokumenty pro to, aby do země vstoupili společně.

Počet migrantů s falešnými dokumenty je stále poměrně malý v kontextu celkového počtu migrantů, kteří jsou zastaveni na hranicích – jen asi 0,5%. Více než 103 000 migrantů bylo v březnu zadrženo - největší měsíční součet za více než deset let a 35% nárůst v porovnání s únorem. Téměř každý šestý z deseti byl rodinný příslušník.

Americký prezident Donald Trump zastává vůči latinskoamerickým migrantům, kteří se shromažďují na mexicko-amerických hranicích, velmi tvrdý postoj. Prosadil omezení počtu migrantů, kteří předkládají své žádosti o azyl na oficiálních vstupech do USA. To výrazně zpomalilo proces vyřizování azylu.

Podle serveru BuzzFeed toto opatření vede k dalším obtížím. Migranti se začali oficiálním vstupním bodům vyhýbat a namísto toho putují do odlehlých oblastí, odkud se pokouší dostat do USA. Pohraniční stráž je zde musí odchytávat, což vede k marnění času a zdrojů, které by mohly být využity při vyřizování žádosti o azyl.

BuzzFeed též upozorňuje, že záchytná zařízení pohraniční stráže jsou primárně zařízena pro zvládnutí mladých mužů cestujících za prací, nikoliv celých rodin. Nedostatek kapacit donutil pohraniční stráž propouštět rodiny podél hranic s tím, že se mají později objevit před soudcem, který rozhodne o jejich případu. Takto bylo propuštěno okolo 11 000 rodin bez kriminálních záznamů jen v úterý, uvedl Brian Hastings, šéf pohraničních hlídek.

Problém přeplněnosti uprchlických zařízení zmiňují i mexická pohraniční města, která nejsou na takový nápor lidí připravená. Po mexické vládě vyžadují proto větší pomoc, zatím však bez úspěchu.

Podle listu New York Times politika současného levicového mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradodo velmi liberální. Mexický prezident nechává karavanám migrantů volný průchod přes Mexiko až k hranicím země s USA. Tlak Trumpovy administrativy jej nicméně donutil přijmout trochu přísnější opatření. Americká pohraniční stráž však dodává, že zatím nevidí žádné jasné výsledky.