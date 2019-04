Assange? Trump se k němu najednou nezná, v kampani ale WikiLeaks velebil

"Není to moje věc...Popravdě o něm nic nevím," řekl ve čtvrtek Trump novinářům poté, co americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Assange ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládního počítače, za což mu hrozí až pět let vězení. Trump dodal, že záležitosti spojené s Assangem bude mít na starost ministr spravedlnosti, který vykonává "skvělou práci".

Před necelými třemi lety přitom ještě jako prezidentský kandidát Trump Assange a spol. opěvoval na mítincích.

"WikiLeaks, miluji WikiLeaks," prohlásil například během setkání s voliči ve státě Pensylvánie. Podobné výrazy náklonnosti opakoval na několika dalších veřejných akcích.

Assangem založený web tehdy zveřejňoval odcizené e-maily manažera kampaně Clintonové Johna Podesty, které poškozovaly Trumpovu soupeřku. Republikánský kandidát se podle AP vyjádřil o WikiLeaks pochvalně více než stokrát a nikdy nezmínil, že Assange čelil obviněním z krádeží tajných vládních informací.

Již rok po svém zvolení se však prezident vyjádřil neutrálně na dotaz, zda by měl být Assange zatčen. Šéf WikiLeaks byl významnou postavou kauzy ruských zásahů do zmíněné předvolební kampaně, kterou nedávno uzavřel zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller. Případ, který ohrožoval Trumpovu pozici, žádné zásadní závěry negativní pro prezidenta nepřinesl.

Američtí zákonodárci na rozdíl od Trumpa většinou Assangeovo zatčení přivítali a někteří přímo vyzývali Británii k jeho rychlému vydání.

"Rád vidím, že soukolí spravedlnosti se konečně ve věci Juliana Assange dalo do chodu," napsal na twitteru republikánský senátor Lindsay Graham, který v kampani patřil k Trumpovým kritikům.

I’m glad to see the wheels of justice are finally turning when it comes to Julian Assange.



In my book, he has NEVER been a hero.



His actions - releasing classified information - put our troops at risk and jeopardized the lives of those who helped us in Iraq and Afghanistan.